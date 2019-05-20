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Петро Порошенко на прощання звернувся до українців: відео
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Президент України Петро Порошенко звернувся до українців та подякував за 5 років президентства. Про це йдеться в офіційному зверненні глави держави, опублікованому на офіційному сайті Президента.
У мережі опублікували прощальне звернення Петра Порошенка в ролі глави держави. Політик подякував українцям за довіру, а також перерахував досягнення.
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"Перш за все хотів би подякувати великому українському народу за велику честь працювати протягом п'яти років на чолі великої країни. Країни, яка вразила весь світ силою національного духу, вразила гідністю, вразила стійкістю і свободолюбством", – зазначив Порошенко.
Він додав, що, на його думку, Україна сьогодні перебуває в кращому стані, ніж була 5 років тому.
"Домогтися цього вдалося лише спільними зусиллями, завдяки підтримці активної частини суспільства і розуміння більшості. Україну ми зберегли, "Новоросію" – поховали", – додав політик.
Глава держави побажав Володимиру Зеленському успішного президентства і акцентував на тому, що стратегічна мета, яку він оголосив під час передвиборної кампанії, залишається в силі.
"Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра, так трапилося, він буде президентом моєї рідної країни. Країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє непохитно вірю. Так нехай же Господь Україну береже, а її новому керівнику – допомагає в роботі", – сказав в зверненні Порошенко.
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