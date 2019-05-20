Володимир Зеленський склав присягу та офіційно став президентом України

У Верховній Раді відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Після складення присяги екс-комік офіційно вступив на посаду. До вашої уваги фото та відео урочистостей!

20 травня під час урочистого засідання Верховної Ради Володимир Зеленський став президентом України. Після того, як глава ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила результати виборів, а глава Конституційного суду Наталя Шаптала запросила Зеленського до трибуни Ради та вручила текст присяги, новообраний глава держави склав присягу на вірність народу.

Зеленський у Раді

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Текст присяги президента України

Я, Зеленський Володимир Олександрович, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі.

Після складення присяги Зеленському вручили символи влади: булаву, гербову печатку і знак. Також президент виголосив інавгураційну промову, після чого офіційно вступив на посаду.

Володимир Зеленський Новий президент України

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