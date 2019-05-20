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Гра престолів Володимир Зеленський

Володимир Зеленський склав присягу та офіційно став президентом України

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Зеленський - президент України - фото 1
Зеленський - президент України

У Верховній Раді відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Після складення присяги екс-комік офіційно вступив на посаду. До вашої уваги фото та відео урочистостей!

20 травня під час урочистого засідання Верховної Ради Володимир Зеленський став президентом України. Після того, як глава ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила результати виборів, а глава Конституційного суду Наталя Шаптала запросила Зеленського до трибуни Ради та вручила текст присяги, новообраний глава держави склав присягу на вірність народу.

Володимир Зеленський склав присягу та офіційно став президентом України - фото 328728
Зеленський у Раді - фото 328723
Зеленський у Раді

Це цікаво: Онлайн трансляція інавгурації президента Зеленського

Текст присяги президента України

Я, Зеленський Володимир Олександрович, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі.

Після складення присяги Зеленському вручили символи влади: булаву, гербову печатку і знак. Також президент виголосив інавгураційну промову, після чого офіційно вступив на посаду.
Володимир Зеленський - фото 328725
Володимир Зеленський
Новий президент України - фото 328726
Новий президент України

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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