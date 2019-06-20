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Зеленський домовився з олігархами: чим будуть займатися Пінчук, Ахметов і Коломойський
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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з бізнес-спільнотою оголосив результати домовленостей з українськими олігархами Віктором Пінчуком, Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським.
За словами Володимира Зеленського, він домовився з олігархами про їхні інвестиції в окремі галузі розбудови Донбасу: відтепер вони беруть на себе відповідальність за розв'язання конкретних питань.
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"Наприклад, пан Віктор Пінчук забезпечить зараз же квартирами 24 родини наших полонених моряків і далі буде опікуватися проблемами соціальної допомоги всім військовослужбовцям. Це наша домовленість", – заявив Зеленський.
Із Рінатом Ахметовим президент домовився про скасування формули "Роттердам+", а також про те, що він інвестуватиме у місцеву медицину та дороги. Зеленський повідомив, що перший результат цих домовленостей – нещодавнє придбання 200 автомобілів швидкої допомоги.
Пан Ігор Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає, – зазначив президент.
На додачу Зеленський запевнив, що не надаватиме олігархам жодних преференцій, а також не допускатиме "жодних монополій".
Рінат Ахметов контролює сектор енергетики в Україні, а його найвідомішою схемою в цій сфері є "Роттердам+". Ігор Коломойський мав частку в "Укрнафті" і "Укртранснафті", а також був співвласником "Приватбанку", однак за часів президентства Порошенка втратив все це. Наразі олігарх володіє медіахолдингом та має монополію в галузі феросплавів. Зеленському закидають тісні зв'язки саме з Коломойським. Віткор Пінчук є зятем Леоніда Кучми. Він також має впливовий медіахолдинг та своїх "людей" у Раді.
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