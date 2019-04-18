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Дебати на НСК Олімпійський: про що домовилися кандидати
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Керівник правління НСТУ Зураб Аласанія повідомив, про що зуміли домовитись представники Петра Порошенка та Володимира Зеленського під час переговорів про виступ на НСК "Олімпійський" та дебати. Часу залишилось зовсім мало.
Зураб Аласанія на своєму профілі в соцмережі Facebook поділився результатами перемовин представників кандидатів на пост президента України у МВС. Зі штабу Порошенка були присутні Віталій Ковальчук, Олексій Семеном та Артур Герасимов, а зі штабу Зеленського Кирило Тимошенко, Андрій Богдан та Сергій Шефір.
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Про що домовились штаби кандидатів:
- На НСК з'явиться дві сцени, телесигналів також буде два, як і телетрансляцій. Аласанія додав, що взагалі планувалось по два концерти до і після дебатів.
- Трибуни буде поділено вздовж, а символіку партій використовувати не будуть. Що ж до артистів, то їх будуть випускати по черзі.
- Всі квитки буде розділено порівну, і кожен кандидат буде розповсюджувати свої.
- Старт концертів о 16:00, а час "дебатів" – 19:00.
Однак залишилось чимало тем, у яких представники штабів не зійшлися. Серед них те, по скільки запитань буде лунати на стадіоні до кожного з кандидатів (по 3 або по 4), а також не визначились з ведучим та тим, як буде розподілена трансляція для каналів.
Тобто, на НСК прийдуть обидва кандидати, щоб провести виступ на НСК 19 квітня о 19:00-20:00. Однак Аласанія наголосив, що це барвисте шоу не можна назвати дебатами і Суспільне не займається організацією цієї події.
"Суспільне продовжує дотримуватись закону і здорового глузду: змістовні дебати мають відбутись в студії НСТУ 19-го квітня в часовому проміжку від 20:00 до 21:00 (якщо інше не буде вирішено Центральною Виборчою Комісією)", – підсумував глава правління НСТУ.
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