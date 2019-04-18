Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Дебати на НСК Олімпійський: про що домовилися кандидати

  • 120
Деталі переговорів про дебати на НСК Олімпійський - фото 1
Деталі переговорів про дебати на НСК Олімпійський

Керівник правління НСТУ Зураб Аласанія повідомив, про що зуміли домовитись представники Петра Порошенка та Володимира Зеленського під час переговорів про виступ на НСК "Олімпійський" та дебати. Часу залишилось зовсім мало.

Зураб Аласанія на своєму профілі в соцмережі Facebook поділився результатами перемовин представників кандидатів на пост президента України у МВС. Зі штабу Порошенка були присутні Віталій Ковальчук, Олексій Семеном та Артур Герасимов, а зі штабу Зеленського Кирило Тимошенко, Андрій Богдан та Сергій Шефір.

І ще: Дебати на Олімпійському: стало відомо, чи буде концерт Полякової і DZIDZIO

Про що домовились штаби кандидатів:

  • На НСК з'явиться дві сцени, телесигналів також буде два, як і телетрансляцій. Аласанія додав, що взагалі планувалось по два концерти до і після дебатів.
  • Трибуни буде поділено вздовж, а символіку партій використовувати не будуть. Що ж до артистів, то їх будуть випускати по черзі.
  • Всі квитки буде розділено порівну, і кожен кандидат буде розповсюджувати свої.
  • Старт концертів о 16:00, а час "дебатів" – 19:00.

Однак залишилось чимало тем, у яких представники штабів не зійшлися. Серед них те, по скільки запитань буде лунати на стадіоні до кожного з кандидатів (по 3 або по 4), а також не визначились з ведучим та тим, як буде розподілена трансляція для каналів.

Чи відбудуться дебати на НСК Олімпійський - фото 322129
Чи відбудуться дебати на НСК Олімпійський

Тобто, на НСК прийдуть обидва кандидати, щоб провести виступ на НСК 19 квітня о 19:00-20:00. Однак Аласанія наголосив, що це барвисте шоу не можна назвати дебатами і Суспільне не займається організацією цієї події.

"Суспільне продовжує дотримуватись закону і здорового глузду: змістовні дебати мають відбутись в студії НСТУ 19-го квітня в часовому проміжку від 20:00 до 21:00 (якщо інше не буде вирішено Центральною Виборчою Комісією)", – підсумував глава правління НСТУ.

Це цікаво: Зеленський розповів, хто отримає квитки на дебати 19 квітня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
  • 16 квітня, 16:30
  • 1396
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 87
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1402915
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Політика Вибори