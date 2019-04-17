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Дебати на Олімпійському: стало відомо, чи буде концерт Полякової і DZIDZIO

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Полякова в програмі Квартал 95 - фото 1
Полякова в програмі Квартал 95

Громадянська мережа "Опора" дізналася, що 19 квітня перед дебатами кандидатів у президенти команда Володимира Зеленського влаштовує безкоштовний концерт Олі Полякової і DZIDZIO. Прес-служби артистів прокоментували це повідомлення.

За даними "Опори", у ЗЕ-команді пообіцяли жителям Кіровоградської області безкоштовні квитки на концерт Ольги Полякової та DZIDZIO, що нібито мав відбутися 19 квітня на НСК "Олімпійський".

Це цікаво: Зеленський розповів, хто отримає квитки на дебати 19 квітня

Однак інформація про виступи зірок перед дебатами виявилася фейковою. Про це повідомили представники штабу Володимира Зеленського. Вони наголосили, що сторінка "Голованівськ За Зеленського" не є офіційною. При цьому допис про концерт із цього акаунту вже видалили.

Концерт Полякової на Олімпійському спростував також її продюсер Михайло Ясінський. "У ці дні Оля перебуває в гастрольному турі шоу "Королева Ночі" і в її плани входить виключно пересування по розбитих дорогах України з Сєвєродонецька, де вона виступить перед 5000 глядачів у Льодовому Палаці, та в місті Запоріжжі, де в неї корпоративний виступ", – пояснив він. Водночас під час першого туру виборів артистка відверто підтримувала Зеленського.

У прес-службі DZIDZIO теж спростували його виступ перед дебатами, вказавши, що 19 квітня музикант візьме участь в кінопремії "Золота Дзиґа" й "здійснювати виступ на жодній зі сцен на НСК "Олімпійський" не буде". Відзначимо, що Михайло Хома не висловлював своєї підтримки комусь із кандидатів.

Читайте також: Порошенко погодився на дебати 19 квітня на Олімпійському: названо час

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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