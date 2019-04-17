Дебати на Олімпійському: стало відомо, чи буде концерт Полякової і DZIDZIO

Громадянська мережа "Опора" дізналася, що 19 квітня перед дебатами кандидатів у президенти команда Володимира Зеленського влаштовує безкоштовний концерт Олі Полякової і DZIDZIO. Прес-служби артистів прокоментували це повідомлення.

За даними "Опори", у ЗЕ-команді пообіцяли жителям Кіровоградської області безкоштовні квитки на концерт Ольги Полякової та DZIDZIO, що нібито мав відбутися 19 квітня на НСК "Олімпійський".

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Однак інформація про виступи зірок перед дебатами виявилася фейковою. Про це повідомили представники штабу Володимира Зеленського. Вони наголосили, що сторінка "Голованівськ За Зеленського" не є офіційною. При цьому допис про концерт із цього акаунту вже видалили.

Концерт Полякової на Олімпійському спростував також її продюсер Михайло Ясінський. "У ці дні Оля перебуває в гастрольному турі шоу "Королева Ночі" і в її плани входить виключно пересування по розбитих дорогах України з Сєвєродонецька, де вона виступить перед 5000 глядачів у Льодовому Палаці, та в місті Запоріжжі, де в неї корпоративний виступ", – пояснив він. Водночас під час першого туру виборів артистка відверто підтримувала Зеленського.

У прес-службі DZIDZIO теж спростували його виступ перед дебатами, вказавши, що 19 квітня музикант візьме участь в кінопремії "Золота Дзиґа" й "здійснювати виступ на жодній зі сцен на НСК "Олімпійський" не буде". Відзначимо, що Михайло Хома не висловлював своєї підтримки комусь із кандидатів.

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