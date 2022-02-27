Зеленський анонсував створення легіону тероборони України, у який входитимуть іноземці

Президент Володимир Зеленський оголосив про створення нового підрозділу – Міжнародного легіону територіальної оборони України. У його лави можуть записатися іноземці, які прагнуть допомогти нашим бійцям дати відсіч ворогові.

Звернення Володимира Зеленського з'явилося на сайті українського президента. У ньому йдеться, що 24 лютого Росія оголосила війну Україні. Розпочалася вона цинічним вторгненням окупантів у нашу державу. Вороги дотримуються підлої тактики, руйнуючи своїми ракетами та артилерією цивільну інфраструктуру – житлові будинки.

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Глава нашої країни звернувся до всіх громадян інших держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки в Європі та світі, можуть приїхати і стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

Усім іноземцям, які бажають приєднатися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати в нашу державу та поповнити лави Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Міжнародний легіон територіальної оборони України, – заявив Зеленський.

Як потрапити до Міжнародного легіону територіальної оборони України

Для запису до інтернаціонального підрозділу територіальної оборони України слід звертатися до аташе з питань оборони посольства України у відповідній державі. Контактну інформацію можна знайти на сайті посольства.

Іноземні громадяни мають можливість вступити на службу до Збройних Сил України за контрактом у добровільному порядку, у тому числі до Сил територіальної оборони (згідно з Положенням про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства).

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