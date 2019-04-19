Зеленський – Порошенко: оголошені ведучі дебатів на Олімпійському

Передвиборчі дебати між кандидатами у президенти України – Петром Порошенком і Володимиром Зеленським – на НСК "Олімпійський" 19 квітня будуть вести ведучі каналу ICTV Олена Фроляк та Андрій Куликов.

Однією з ведучих дебатів на Олімпійському стадіоні між кандидатами в президенти, шоуменом Володимиром Зеленським та чинним главою держави Петром Порошенком буде ведуча каналу ICTV Олена Фроляк. Вона буде модератором на сцені від Зеленського.

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Олена Фроляк

Для мене честь взяти участь в теледебатах між кандидатами в президенти України. Ця подія національного масштабу і вона важлива для країни. Мене запросили як телеведучу, для мене це робота. Тому, якби це зробив Петро Порошенко, я б також погодилася, – заявила Фроляк.

Пізніше представник штабу Петра Порошенка Олег Медведєв заявив, що другим модератором дебатів буде голова правління Громадського радіо, ведучий Андрій Куликов. Він же буде модерувати дебати на сцені чинного президента.

Андрій Куликов

Дебати розпочнуться з 5-хвилинних виступів кожного з кандидатів, після цього кожен відповість на 3 питання модераторів, у них буде по 1 хвилині, щоб поставити своє, і по 5 хвилин, щоб відповісти на питання опонента.

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