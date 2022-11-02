Чи допомагає фурацилін, коли болить горло: відповідь експертів

Чимало українців пам'ятають про поради полоскати горло та навіть промивати очі фурациліном. Та чи справді ця речовина допомагає позбутись болю та знезаражує - читайте далі.

Фурацилін й досі часто можна зустріти в аптечках багатьох людей поряд з зеленкою та йодом, але мало хто замислювався, як саме він працює та чому ним полоскали горло, обробляли рани та навіть промивали очі у випадку кон'юнктивіту. Тому отоларинголог Олександр Семенюк на платформі доказової медицини "Бережи себе" нарешті дав відповіді на ці питання.

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Для початку варто зауважити, що фурацилін справді має антисептичний ефект і є антибіотиком. Але це аж ніяк не виправдовує його використання.

У європейські чи американські протоколи лікування гострих запальних захворювань верхніх дихальних шляхів фурацилін не включений. Якщо болить горло, то це або вірусна інфекція, якій антибіотик не потрібен, або бактеріальна, яка потребує системного лікування, – пояснює медик.

За приклад можна взяти вітряну віспу: чим та як би люди не припікали та не мастили елементи на шкірі, це не допомагає позбутись вірусу.

Нальоти на мигдаликах – це тільки прояв загального захворювання, яке при інших симптомах потребує лікування. Нальоти можуть бути й при деяких вірусних (інфекційний мононуклеоз) чи грибкових захворюваннях. А от стрептококовий тонзиліт може бути й без нальотів, але завжди потребує діагностики й лікування системним антибіотиком (тобто таким, який треба пити, а не полоскати ним горло), – продовжує Олександр Семенюк.

Та фурацилін зовсім не вирішує жодних інших проблем, оскільки не освіжає дихання, не позбавляє набряків та запалень, а також не знімає біль. До того ж він доволі несмачний та дуже складно розчиняється.

Що робити, якщо болить горло:

Варто прийняти знеболювальні всередину (наприклад, парацетамол чи ібупрофен);

Якщо ж горло болить понад 5-7 днів, то обов'язково потрібно звернутись до лікаря, щоб уникнути гнійних чи бактеріальних ускладнень.

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