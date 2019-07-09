Зелений соус: можна їсти свіжим або закатати на зиму

Пропонуємо вам легку і смачну відповідь на запитання куди подіти величезну кількість зелені?

Хтось стебла пряних трав, наприклад, заморожує, а потім додає в бульйон при варінні. А ще можна приготувати дуже цікавий зелений соус.

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Для соусу потрібні:

100 г кропу

50 г базиліка або петрушки

100 г часникових стрілок

Рослинна олія 80 г

Сіль 1/2 чайної ложки

Лимонний сік 2 столові ложки

Як приготувати смачний зелений соус:

Все перебити блендером і розкласти в стерильні банки. Лимонний сік і сіль виступлять тут консервантом. Одну баночку можна залишити на зиму.

Соус виходить дуже ароматний! Можна додавати до піци, макаронів тощо.

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