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Зелений соус: можна їсти свіжим або закатати на зиму

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Соус із зелені - фото 1
Соус із зелені / Ivona

Пропонуємо вам легку і смачну відповідь на запитання куди подіти величезну кількість зелені?

Хтось стебла пряних трав, наприклад, заморожує, а потім додає в бульйон при варінні. А ще можна приготувати дуже цікавий зелений соус.

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Для соусу потрібні:

  • 100 г кропу
  • 50 г базиліка або петрушки
  • 100 г часникових стрілок
  • Рослинна олія 80 г
  • Сіль 1/2 чайної ложки
  • Лимонний сік 2 столові ложки

Як приготувати смачний зелений соус:

Все перебити блендером і розкласти в стерильні банки. Лимонний сік і сіль виступлять тут консервантом. Одну баночку можна залишити на зиму.

Соус виходить дуже ароматний! Можна додавати до піци, макаронів тощо.

Зелений соус: можна їсти свіжим або закатати на зиму - фото 339657

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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