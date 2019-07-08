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Ніякого м'яса: чудовий рецепт страви з капусти

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Запашна капустяна страва - фото 1
Запашна капустяна страва

Дуже смачна, соковита, ароматна страва з капусти! У всьому будинку буде аромат свіжоспечених капустяних пирогів.

Інгредієнти:

  • 600 г капусти
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • сіль перець,
  • чилі перець, кмин
  • 1 тонкий лаваш

Заливка:

  • 3 яйця
  • 100 г сметани
  • 200 мл молока
  • сіль перець

Як приготувати смачну страву з капусти:

  1. Для початку обсмажити одну цибулину на розігрітій сковороді. Додаємо моркву і обсмажуємо разом ще 2-3 хвилини. Після того, як цибуля з морквою злегка обсмажилися додаємо капусту. І на середньому вогні обсмажуємо постійно помішуючи до м'якості капусти.
  2. Солимо і перчимо до смаку. Додамо трохи кмину. Перемішуємо, тримаємо на вогні ще кілька хвилин і капустяна начинка готова!
  3. Нарізаємо тонкий лаваш. Найзручніше це робити ножицями. На лаваш розподіляємо капустяну начинку і загортаємо в трубочку. На форму 20 см, змащену вершковим маслом, викладаємо рулетики.
  4. Готуємо заливку: в три великих яйця додамо сіль, перець. Додамо 100 грамів сметани і збовтуємо віночком. Потім 200 мл молока і ще раз перемішуємо. Додаємо заливку.
  5. Розігріваємо духовку на 180 градусів і відправляємо пиріг пектися на хвилин 35. Страва виходить соковита, ароматна, пахне пирогами!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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