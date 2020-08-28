"Зелений" Гелендваген: Volkswagen запустить у продаж електричний позашляховик

Компанія Volkswagen планує випустити ще одну електричну модель з серії ID – утилітарний позашляховик. Новинка буде екологічним аналогом Land Rover Defender і Mercedes-Benz G-Class.

Як повідомляється, незвичайна модель отримає ім'я ID Ruggedzz. Але, ймовірно, так буде називатися її концепт, а ось у варіанті для масового виробництва, який орієнтовно з'явиться у 2025 році, буде інше ім'я.

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Швидше за все, новинку побудують на платформі MEB і у неї буде дві версії – з короткою базою (5 місць) та довгою базою (7 місць). Оснастять машину двома моторами на 200 сил, батареєю місткістю 70 кВтг і повним приводом.

Також не виключена поява екстремального варіанта цієї моделі, зі значно збільшеним дорожнім просвітом, фарами на даху та іншими елементами класичного позашляховика для бездоріжжя.

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