Найшвидший лімузин у світі виставили на продаж: фото

В Австралії продають найшвидший лімузин у світі Ferrari 360 Modena. За єдиний у своєму роді суперкар покупець хоче отримати 400 тисяч доларів. Пробіг авто – 65 тисяч кілометрів.

Ferrari 360 Modena розганяється до ста кілометрів на годину за шість секунд. Максимальна швидкість лімузина становить 270 кілометрів на годину.

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Лімузин має систему об'ємного звуку, світлодіодне освітлення. У салоні поміщаються 10 осіб. Авто потрапляло у Книгу рекордів Гіннесса як найшвидша машина свого класу і як найдовший Ferrari.

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