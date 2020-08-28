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Найшвидший лімузин у світі виставили на продаж: фото

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Лімузин Ferrari 360 Modena - фото 1
Лімузин Ferrari 360 Modena / dailymail

В Австралії продають найшвидший лімузин у світі Ferrari 360 Modena. За єдиний у своєму роді суперкар покупець хоче отримати 400 тисяч доларів. Пробіг авто – 65 тисяч кілометрів.

Ferrari 360 Modena розганяється до ста кілометрів на годину за шість секунд. Максимальна швидкість лімузина становить 270 кілометрів на годину.

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Лімузин має систему об'ємного звуку, світлодіодне освітлення. У салоні поміщаються 10 осіб. Авто потрапляло у Книгу рекордів Гіннесса як найшвидша машина свого класу і як найдовший Ferrari.

Найшвидший лімузин у світі виставили на продаж: фото - фото 422455
Найшвидший лімузин у світі виставили на продаж: фото - фото 422454
Найшвидший лімузин у світі виставили на продаж: фото - фото 422451
Найшвидший лімузин у світі виставили на продаж: фото - фото 422453
Найшвидший лімузин у світі виставили на продаж: фото - фото 422457
Найшвидший лімузин у світі виставили на продаж: фото - фото 422456
Найшвидший лімузин у світі виставили на продаж: фото - фото 422452

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Джерело: dailymail
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