Представлено список претендентів на звання Всесвітнього автомобіля року

Організатори конкурсу "Всесвітній автомобіль року" (World Car Of The Year, WCOTY) опублікували список з 24 претендентів на перемогу. Поки він має попередній характер – час на внесення змін ще є, оскільки фінальний варіант повинен бути сформований тільки до грудня.

Актуальний список включає п'ять німецьких автомобілів (Audi A3, BMW 2-Series Gean Coupe, BMW 4-Series, Mercedes-Benz GLA і Volkswagen ID.4). Корейські марки представлені Genesis G80, Hyundai Elantra / Avante, Hyundai i10 / Grand i10, Hyundai i20, Kia K5 / Optima, Kia Sonet і Kia Sorento. Японію представляють Honda Jazz / Fit, Honda-e, Mazda MX-30, Nissan Rogue / X-Trail і відразу чотири Toyota: Highlander, Sienna, Venza / Harrier, а також Yaris / Yaris Cross. Єдиним американським автомобілем в списку виявився Ford Escape / Kuga. Також в попередній перелік потрапили Citroen C4 / e-C4, Seat Leon і Skoda Octavia.

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Зокрема, у перелік можуть включити й моделі, які ще не представлені, наприклад, Mercedes-Benz S-Class нового покоління, прем'єра якого запланована на вересень.

Переможця вибере експертне журі, до якого входять 90 автомобільних журналістів з 29 країн. Його оголосять навесні 2021 року в рамках автосалону в Нью-Йорку.

Не виключено, що у 2021 році "всесвітнім автомобілем року" стане модель, представлена далеко не на всіх ринках. Такий прецедент вже був у 2020 році, коли перемогу здобув Kia Telluride, доступний тільки в США. У новому списку до таких машин відносяться Kia Sonet, яка орієнтована на ринок Індії, і Toyota Harrier, яку можна купити в Японії, США і Канаді.

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