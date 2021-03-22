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Зелений чи сірий: у мережі з'явилася нова оптична ілюзія з плащем, яка спантеличила мережу

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Зелений чи сірий: у мережі з'явилася нова оптична ілюзія з плащем, яка спантеличила мережу - фото 1

Фешн-блогерка з Австралії Тіна Абейсекара похизувалася новим дощовим плащем. Але несподівано для себе 34-річна модниця спантеличила підписників.

Так, Тіна Абейсекара сфотографувала і показала в Instagram примірку тренча бренду Marks and Spencer вартістю 119 доларів. У ролику дівчина каже, що водостійкий плащ має блідо-зелений відтінок, але користувачі мережі з нею не погодилися – вони впевнені, що річ має світло-сірий відтінок.

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"Він зелений? Я думала, що він сірий", "Моя мама сказала, що бачить тільки сірий колір, хоч я їй відправила кілька фотографій цієї речі", "Я бачу світло-блакитний або сірий", – пишуть у коментарях користувачі.

Схоже, тренч Абейсекари стане новою вірусною оптичною ілюзією.

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