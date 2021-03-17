У Gucci випустили оригінальні віртуальні кросівки: відома ціна

Італійський будинок моди Gucci спільно з білоруською компанією Wanna, яка спеціалізується на використанні доповненої реальності для створення 3D-моделей цифрової примірки кросівок і годинників, випустили свої перші віртуальне взуття.

Як повідомляє The Business of Fashion, необхідно зайти в один з двох додатків – Gucci або Wanna, вибрати кросівки і купити їх. Потім алгоритми програм визначать місце розташування ніг в кадрі і "намалюють" на них придбану пару.

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Ціна взуття становить 11,99 долара в мобільному додатку Gucci і 8,99 долара – в додатку Wanna.

"Через п'ять або, можливо, 10 років досить велику частину доходів модним брендам будуть приносити цифрові товари. Наша мета як компанії полягає в тому, щоб фактично замінити фотографії продуктів чимось привабливішим і наближенішим до шопінгу в офлайні", – прокоментував подію глава Wanna Сергій Архангельський.

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