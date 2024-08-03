"Зелені прапорці" на співбесіді: як обрати найкращу компанію для працевлаштування

Кожен з нас неодноразово стикатиметься зі співбесідами при влаштуванні на роботу. Проте під час спілкування з роботодавцями варто не лише правильно показати себе, але й уважно проаналізувати компанію.

Ще під час співбесіди можуть проявитись позитивні і негативні моменти роботи у цьому колективі. Про це пише CATBOSS.

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"Зелені прапорці" на співбесіді:

1. Професійне та ввічливе спілкування .

Виявляти повагу, ставити конкретні запитання, не "плавати в темі" щодо посадових обов’язків, слухати відповіді кандидата й не перебивати – базові речі на співбесіді. Але всяке буває. Ввічливість і приязне ставлення рекрутерів – це ознака позитивної корпоративної культури.

2. Чітке роз’яснення процесу відбору .

Якщо компанія надає детальну інформацію про наступні етапи відбору, строки ухвалення рішень та інші деталі найму, це свідчить про організованість і повагу до часу кандидата.

3. Прохання ставити запитання .

Компанія, яка відкрита до діалогу і готова відповісти на всі запитання кандидата, показує свою прозорість і бажання співпрацювати.

4. Залучення до корпоративної культури .

Коли рекрутер розповідає про свої цінності, місію та внутрішнє життя, це допомагає шукачу зрозуміти, чи збігаються його бачення та цілі з корпоративною культурою майбутнього роботодавця.

5. Зворотний зв’язок .

Надання конструктивного зворотного зв’язку, незалежно від результату співбесіди, свідчить про професіоналізм і повагу до кандидатів.

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