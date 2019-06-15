Зелене море в Одесі знову змінило колір: фото з космосу

Після того, як в Одесі Чорне море позеленіло і виглядало не дуже привабливо, вода раптово стала чистою. Чи можна зараз купатися у морі?

Чорне море на узбережжі Одеси очистилося від "квітучих" морських водоростей, які надавали воді неприємний зелений колір. Геоінформаційна система Sentinel Hub зафіксувала очищення води на узбережжі.

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Так, позеленіння Чорного моря вже пройшло. Вода знову стала чистою і прозорою. У морі знову можна купатися і ловити рибу. Судячи з космічних знімків, найбільше море "цвіло" в акваторії Одеського порту, уздовж узбережжя по обидві сторони мису Великий Фонтан, на пляжах Аркадія, Відрада, Ланжерон. Багато водоростей було в районі Лузанівки.

Станом на 13 червня, фотографії Sentinel Hub показують зовсім іншу картину. Зелень практично зникла з акваторії Одеської затоки, хоча подекуди на пляжах все ще є водорості.

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