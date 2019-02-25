Зелена книга отримала Оскар 2019 як найкращий фільм: сюжет і трейлер

Фільм Зелена книга здивував кінокритиків та зумів отримати статуетку Оскар у номінації "Найкращий фільм". Дізнайтесь, про що стрічка, а також дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Фільм "Зелена книга" став одним із неочікуваних відкриттів премії Оскар 2019. Стрічка стала не лише найкращим фільмом, а й взяла статуетки за найкращий оригінальний сценарій та найкращу роль другого плану. Чим "Зелена книга" так вразила кіногільдію і про що вона розповідає.

І ще: Оскар 2019 – оголошені переможці кінопремії: хто отримав статуетки

Сюжет Зеленої книги:

У центрі подій відомий темношкірий піаніст Дон Ширлі, який відправляється у турне, а також не надто інтелігентний та вихований вибивала Тоні Валлелонгі. Поки перший пробивав собі шлях у расистському суспільстві власним талантом, то другий встиг попрацювати водієм сміттєвоза, а зараз охороняє найпопулярніший клуб Copacabana у Нью-Йорку. Раптово доля зводить цих зовсім різних чоловіків, адже Ширлі шукає особистого водія та охоронця на час турне у тих штатах Америки, які не відрізняються толерантністю. Саме Тоні стає нетиповим помічником і врешті другом для піаніста, а в дорозі між виступами вони навчаються один в одного тому, чого їм бракувало.

Зелена книга, дивитись трейлер фільму онлайн:

Які теми підіймає Зелена книга:

Окрім загальних добрих моментів людяності і того, що справжня дружба існує, а люди здатні змінюватись та змінювати інших, центральною темою стрічки є расизм. У часи, які демонструє стрічка, а саме до 1966 років у США, було стільки законів, що обмежували права не уродженців Америки, що важко підрахувати. Тому Зелена книга є своєрідним гідом, які наочно показує всі незручні моменти тодішньої системи, а також те, як людям доводилось викручуватись та виживати.

Не варто забувати, що режисер ще й добряче показав, як на фоні не надто приємних людей красиво відрізняють головні герої. Навіть неоднозначний характер робить їх ближчими, аніж загальна маса доволі типового суспільства.

Головні ролі зіграли: Вігго Мортенсен (Тоні Валлелонгі), Магершала Алі (Дон Ширлі), Лінда Карделлін (Долорес) та інші.

Це цікаво: Золота малина 2019: названо найгірших акторів та фільми