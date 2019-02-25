Оскар 2019 – оголошені переможці кінопремії: хто отримав статуетки

На церемонії вручення Оскара у 2019 визначили переможців престижної премії. Дізнайтеся, які ж актори та фільми стали найкращими в своїх номінаціях та отримали омріяні статуетки!

91-а церемонія Оскар у 2019-му відбулась 24 лютого, й Американська кіноакадемія зуміла визначити найкращих акторів та фільми за минулий рік. До вашої уваги повний список переможців головної кінопремії у світі!

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Переможці Оскар 2019 – повний список

Найкращий фільм: "Зелена книга"

"Зелена книга" Найкращий режисер: Альфонсо Куарон, "Рома"

Альфонсо Куарон, "Рома" Найкраща жіноча роль: Олівія Колман, "Фаворитка"

Олівія Колман, "Фаворитка" Найкраща чоловіча роль: Рамі Малек, "Богемна рапсодія"

Рамі Малек, "Богемна рапсодія" Найкраща актриса другого плану: Реджина Кінг, "Якщо Біл-стріт могла б заговорити"

Реджина Кінг, "Якщо Біл-стріт могла б заговорити" Найкращий актор другого плану: Магершала Алі, "Зелена книга"

Зелена книга, дивитись трейлер фільму онлайн:

Найкращий фільм іноземною мовою: Рома (Мексика)

Рома (Мексика) Найкращий сценарій-адаптація: "Чорний куклукскланівець"

"Чорний куклукскланівець" Найкраща операторська робота: "Рома"

"Рома" Оригінальний сценарій: "Зелена книга", Нік Валлелонга, Браян Керрі, Пітер Фареллі

"Зелена книга", Нік Валлелонга, Браян Керрі, Пітер Фареллі Найкращий адаптований сценарій: "Чорний куклукскланівець" (Чарлі Вахтель, Девід Рабінович, Кевін Вілмотт, Спайк Лі)

"Чорний куклукскланівець" (Чарлі Вахтель, Девід Рабінович, Кевін Вілмотт, Спайк Лі) Найкращий повнометражний анімаційний фільм: "Людина-павук: Навколо всесвіту", Боб Персічетті, Пітер Рамсі, Родні Ротман

Людина-павук: Навколо всесвіту, дивитись трейлер фільму онлайн:

Найкращий повнометражний документальний фільм: Free Solo (Вільний підйом самотужки)

Free Solo (Вільний підйом самотужки) Найкращий короткометражний документальний фільм : "Період. Кінець вироку", Райка Зехтабчі

: "Період. Кінець вироку", Райка Зехтабчі Найкращий художній короткометражний фільм: "Skin", Гай Наттів

"Skin", Гай Наттів Найкращий монтаж: "Богемна рапсодія" (Джон Оттман)

"Богемна рапсодія" (Джон Оттман) Найкращі спецефекти: "Перша людина"

"Перша людина" Найкращий дизайн костюмів:"Чорна пантера"

Чорна пантера, дивитись трейлер фільму онлайн:

Найкращий грим і зачіски: "Влада"

"Влада" Найкраща робота художника-постановника: "Чорна пантера"

"Чорна пантера" Найкращий звук: "Богемна рапсодія"

"Богемна рапсодія" Найкращий звуковий монтаж: "Богемна рапсодія"

"Богемна рапсодія" Найкраща музика: "Чорна пантера" (Людвіг Йоранссон)

"Чорна пантера" (Людвіг Йоранссон) Найкраща оригінальна пісня: Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow ("Народження зірки")

Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow: слухайте пісню

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