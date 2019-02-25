Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV 8 березня

Оскар 2019 – оголошені переможці кінопремії: хто отримав статуетки

  • 151
Переможці Оскара 2019 - фото 1
Переможці Оскара 2019 / NME

На церемонії вручення Оскара у 2019 визначили переможців престижної премії. Дізнайтеся, які ж актори та фільми стали найкращими в своїх номінаціях та отримали омріяні статуетки!

91-а церемонія Оскар у 2019-му відбулась 24 лютого, й Американська кіноакадемія зуміла визначити найкращих акторів та фільми за минулий рік. До вашої уваги повний список переможців головної кінопремії у світі!

Це цікаво: Золота малина 2019: названо найгірших акторів та фільми

Переможці Оскар 2019 – повний список

  • Найкращий фільм: "Зелена книга"
  • Найкращий режисер: Альфонсо Куарон, "Рома"
  • Найкраща жіноча роль: Олівія Колман, "Фаворитка"
  • Найкраща чоловіча роль: Рамі Малек, "Богемна рапсодія"
  • Найкраща актриса другого плану: Реджина Кінг, "Якщо Біл-стріт могла б заговорити"
  • Найкращий актор другого плану: Магершала Алі, "Зелена книга"

Зелена книга, дивитись трейлер фільму онлайн:

  • Найкращий фільм іноземною мовою: Рома (Мексика)
  • Найкращий сценарій-адаптація: "Чорний куклукскланівець"
  • Найкраща операторська робота: "Рома"
  • Оригінальний сценарій: "Зелена книга", Нік Валлелонга, Браян Керрі, Пітер Фареллі
  • Найкращий адаптований сценарій: "Чорний куклукскланівець" (Чарлі Вахтель, Девід Рабінович, Кевін Вілмотт, Спайк Лі)
  • Найкращий повнометражний анімаційний фільм: "Людина-павук: Навколо всесвіту", Боб Персічетті, Пітер Рамсі, Родні Ротман

Людина-павук: Навколо всесвіту, дивитись трейлер фільму онлайн:

  • Найкращий повнометражний документальний фільм: Free Solo (Вільний підйом самотужки)
  • Найкращий короткометражний документальний фільм: "Період. Кінець вироку", Райка Зехтабчі
  • Найкращий художній короткометражний фільм: "Skin", Гай Наттів
  • Найкращий монтаж: "Богемна рапсодія" (Джон Оттман)
  • Найкращі спецефекти: "Перша людина"
  • Найкращий дизайн костюмів:"Чорна пантера"

Чорна пантера, дивитись трейлер фільму онлайн:

  • Найкращий грим і зачіски: "Влада"
  • Найкраща робота художника-постановника: "Чорна пантера"
  • Найкращий звук: "Богемна рапсодія"
  • Найкращий звуковий монтаж: "Богемна рапсодія"
  • Найкраща музика: "Чорна пантера" (Людвіг Йоранссон)
  • Найкраща оригінальна пісня: Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow ("Народження зірки")

Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow: слухайте пісню

Це цікаво: Як створюють статуетки Оскар: унікальні кадри

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 839
Гороскоп на цей тиждень 25 лютого – 3 березня 2019 для знаків Зодіаку
  • Вчора, 07:12
  • 609
Опитування: Хто має поїхати на Євробачення 2019 замість MARUV?
  • Вчора, 20:28
  • 342
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз