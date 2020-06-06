Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою

Науковці провели дослідження та встановили, що українська та болгарські мови розбігаються на 36% лексики. Наші мови мають багато спільного, але от розбіжності між ними відверто веселять. Прикладом цього є постери популярних фільмів болгарською мовою.

Наприклад, для українськомовної людини вкрай сміховинними виглядають назви відомих фільмів болгарською (і, зрозуміло, навпаки), адже вони наче навмисне злегка перекручені, щоб викликати комічний ефект.

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Зрозуміло, це не так, але все ж, помилувавшись кінопостерами болгарською, ви обов'язково піднімете собі настрій. Перевірено!

1. Голодні ігри: Сойка-пересмішниця. Частина 1 (2014 року)



2. Попелюшка (1950)



3. Конан-варвар (2011)



4. Перелом (2007)



5. П'ятниця 13-е (1980)



6. Сутінки (2008)



7. Мерзенна вісімка (2015)



8. Суперперці (2007)



9. Обитель зла 3 (2007)



10. Одного разу в... Голлівуді (2019)



11. Тачки 2 (2011)



12. Маленькі жінки (2019)



13. Пастка (2017)



14. Легенда Г'ю Гласса (2015)



15. Вона (2013)



16. Крик 4 (2011)

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