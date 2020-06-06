На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою
-
- 22
Науковці провели дослідження та встановили, що українська та болгарські мови розбігаються на 36% лексики. Наші мови мають багато спільного, але от розбіжності між ними відверто веселять. Прикладом цього є постери популярних фільмів болгарською мовою.
Наприклад, для українськомовної людини вкрай сміховинними виглядають назви відомих фільмів болгарською (і, зрозуміло, навпаки), адже вони наче навмисне злегка перекручені, щоб викликати комічний ефект.
Вам сподобається: Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці
Зрозуміло, це не так, але все ж, помилувавшись кінопостерами болгарською, ви обов'язково піднімете собі настрій. Перевірено!
1. Голодні ігри: Сойка-пересмішниця. Частина 1 (2014 року)
2. Попелюшка (1950)
3. Конан-варвар (2011)
4. Перелом (2007)
5. П'ятниця 13-е (1980)
6. Сутінки (2008)
7. Мерзенна вісімка (2015)
8. Суперперці (2007)
9. Обитель зла 3 (2007)
10. Одного разу в... Голлівуді (2019)
11. Тачки 2 (2011)
12. Маленькі жінки (2019)
13. Пастка (2017)
14. Легенда Г'ю Гласса (2015)
15. Вона (2013)
16. Крик 4 (2011)
Читайте також: Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
19:22Xiaomi Mi Band 5 з NFC працюватиме з картками Mastercard
-
18:50МастерШеф Професіонали 2 сезон 15 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:41Класичний Jaguar XK120 перетворили на електрокар
-
18:18Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою
-
18:00Гороскоп на 7 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:42Чи залежить тривалість життя від дієт: цікаве дослідження
-
17:14Відомий китайський геймер у 23 роки іде на пенсію: причина вас шокує
-
16:47Сомельє бідкаються: У Франції з вина робитимуть антисептики
-
16:16Кому не варто їсти полуницю
-
15:53OPPO представила Reno4 Pro: надшвидка зарядка, 90 Гц і стереозвук
-
15:19Ці ознаки сигналізують про проблеми з печінкою
-
14:46Хто швидший: ентузіасти влаштували гонку між Lamborghini Urus і Audi RS6
-
14:17Холостяк Макс Михайлюк емоційно звернувся до фанаток
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:00Дерев'яне весілля: привітання з 5 річницею одруження і найкращі подарунки парі
-
13:46Настя Каменських розкрила головний секрет свого схуднення
-
13:13Ці знаки Зодіаку завжди прийдуть вам на допомогу
-
12:42Знайдено найдавніший храм майя: як він виглядає
-
12:15Роналду спіймали на використанні регбійного взуття
-
11:44У центрі Венеції через паводок затопило вулиці та площі
-
11:15Папараці зняли кохану Джареда Лето
-
11:00Картинки з Святою Трійцею 2020: гарні відкритки і листівки на Зелені свята
-
10:43Привітання з Днем журналіста 2020: картинки, вірші та смс українською
-
10:17У NASA розповіли, чим займався екіпаж Crew Dragon в перший тиждень на МКС
-
18:18Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою
-
16:16Кому не варто їсти полуницю
-
13:13Ці знаки Зодіаку завжди прийдуть вам на допомогу
-
10:43Привітання з Днем журналіста 2020: картинки, вірші та смс українською
-
08:55Дівчата повторили культові знімки моделей в купальниках: 10 спекотних прикладів (18+)
- 05 червня
-
21:3210 хибних тверджень, які з'явились у нашому житті завдяки порно
-
18:00Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець
-
16:13Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
-
13:0045 українських слів, які характеризують погоду
-
11:00Як перемагати у світі фейків – 5 книг, які зорієнтують
-
09:25Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 5 червня
-
07:15Погода в Україні 5 червня: потепління і невеликі дощі
- 04 червня
-
21:26Що про вас може розповісти улюблена секс-поза?
-
18:3013 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані
-
16:21Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці
-
14:15Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця
-
12:00Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 4 червня
-
07:13Погода в Україні 4 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 03 червня
-
21:50Чого не вистачає чоловікам і жінкам у сексі: цікаве дослідження
-
19:00Популярні хіти 80-х, які ви будете наспівувати, хоч і не знаєте їх назв
-
17:00Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього
-
14:07Уряд оголосив нові пом'якшення карантину в Україні з 5 червня: що дозволять
-
13:20Візові центри в Україні відновили роботу 3 червня: нові правила
-
11:504G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар