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Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою

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Деякі постери викликають усмішку - фото 1
Деякі постери викликають усмішку

Науковці провели дослідження та встановили, що українська та болгарські мови розбігаються на 36% лексики. Наші мови мають багато спільного, але от розбіжності між ними відверто веселять. Прикладом цього є постери популярних фільмів болгарською мовою.

Наприклад, для українськомовної людини вкрай сміховинними виглядають назви відомих фільмів болгарською (і, зрозуміло, навпаки), адже вони наче навмисне злегка перекручені, щоб викликати комічний ефект.

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Зрозуміло, це не так, але все ж, помилувавшись кінопостерами болгарською, ви обов'язково піднімете собі настрій. Перевірено!

1. Голодні ігри: Сойка-пересмішниця. Частина 1 (2014 року)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408504
2. Попелюшка (1950)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408510
3. Конан-варвар (2011)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408500
4. Перелом (2007)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408498
5. П'ятниця 13-е (1980)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408497
6. Сутінки (2008)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408502
7. Мерзенна вісімка (2015)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408507
8. Суперперці (2007)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408509
9. Обитель зла 3 (2007)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408503
10. Одного разу в... Голлівуді (2019)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408506
11. Тачки 2 (2011)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408505
12. Маленькі жінки (2019)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408511
13. Пастка (2017)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408501
14. Легенда Г'ю Гласса (2015)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408508
15. Вона (2013)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408499
16. Крик 4 (2011)

Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою - фото 408496

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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