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Здоров'я зубів безпосередньо пов'язане з чоловічою потенцією: пояснення вчених
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Чоловіки з пародонтитом (запалення тканин ясен) більш схильні до ризику виникнення еректильної дисфункції (імпотенції). Про це свідчать результати дослідження.
Учені, які встановили цю кореляцію, наполегливо рекомендують чоловікам дисципліновано чистити зуби та стежити за гігієною порожнини рота.
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Пародонтит – хронічне запалення ясен, яке поступово руйнує структуру тканин, що утримують зуби на щелепі, і сприяє їх втрати. За словами дослідників, під впливом бактерій і запальних цитокінів у яснах, уражених пародонтитом, розвивається дисфункція ендотеліальних клітин судин. Коли процес досягає кровоносних судин статевого органу, порушується кровообіг, і на тлі цього порушення може виявлятися імпотенція.
У тому, що пародонтит здатний довести чоловіка до виникнення імпотенції, фахівці переконалися, випромінюючи анамнези кількох десятків чоловіків, які проходили лікування в урологічному відділенні Клініки Сан Сесілія в Гранаді (Іспанія).
Дослідники встановили: 74% пацієнтів з еректильною дисфункцією мали симптоми пародонтиту. При цьому був виявлений пряма зв'язок: чим сильніше у чоловіків виявлялися пошкоджені запаленням тканини ясен і кістки, тим важчої форми була в них імпотенція.
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