Науковці назвали приємне заняття, яке зміцнює імунітет

Ви зауважили, що під час хвороби у вас виникає посилене сексуальне бажання? Науковця знайшли цьому феномену доволі просте пояснення. Виявляється, людина здатна підсвідомо бажати сексу, оскільки оргазм забезпечує підзарядку імунної системи.

Учені наголошують, що сексуальне збудження у момент простудних захворювань має чітко виражену користь для людського організму. Виявляється, оргазм може забезпечувати своєрідну підзарядку імунної системи, яка потрібна для того, щоб швидше подолати захворювання та позбавити організм усіх неприємних симптомів.

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Дослідники вважають, що еякуляція, як і багато інших видів стимуляції, активно впливає на центральну нервову систему. Зокрема, вона стимулює симпатичну нервову систему, що може допомогти позбавитися різного роду застійних явиш, як от нежитю.

Секс зміцнює організм і допомагає боротися з захворюваннями / TruthTheory

Секс і оргазм і підвищує концентрацію двох гормонів, що регулюють імунну реакцію, що зачіпає цитокіни та лімфоцити. Отже, заняття сексом здатне непрямим чином посилювати імунну реакцію організму, що підтвердили досліди за участю 11 осіб, які спеціально доводили себе до оргазму за допомогою мастурбації. Вчені брали у них аналізи крові до і після цього заняття.

Отже, якщо ви хочете швидше позбутися застуди – займіться коханням!

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