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Здоров'я людини можна визначити за допомогою її сторінки у Facebook

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Дописи у мережі можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям - фото 1
Дописи у мережі можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям

Соціальні мережі можуть говорити про людину значно більше, ніж нам здається. Зокрема, завдяки їм можна визначити рівень самопочуття. Принаймні так уважають науковці.

Під час дослідження автори змогли передбачити появу 21 стану і розлади, від вагітності до проблем зі шкірою, аналізуючи сторінки користувачів соціальної мережі Facebook.

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Оновлення статусів на цих сторінках було особливо ефективним у справі передбачення діабету та психічних проблем, включаючи тривожні стани, депресії та психози. Особистість людини, її стан психіки та здорові звички відбиваються на соціальних мережах.

Автори дослідження зіставили електронні медичні записи історій хвороби пацієнтів з їх записами в соціальних мережах. В цілому, вони оцінили 949 530 статусів Facebook у 999 учасників. Обов'язковою умовою була наявність понад 500 слів у постах, які розміщували користувачі. На основі аналізу цих постів дослідники визначили характеристики мови, які вказували на певну поведінку або симптоми низки хвороб.

Зверніть увагу на те, що постять ваші рідні в мережі - фото 335180

Наприклад, якщо у цих постах часто згадувалися слова "випити", "п'яний" або "пляшка", то робилося припущення про зловживання алкогольними напоями. Втім, дослідження показує, що подібного роду ключові слова не завжди виявляються настільки пророчими.

І все-таки пости в соціальних мережах мають діагностичну цінність, а значить, їх можна використовувати в так званій персоналізованій охороні здоров'я майбутнього.

Ми ж рекомендуємо теж уважно стежити за тим, що пишуть ваші рідні та близькі у мережі. Цілком імовірно, що їм потрібна допомога, але вони про це не наважуються сказати прямо.

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Джерело: Medikforum
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