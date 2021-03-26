В Арктиці вперше помітили риб, що світяться (відео)

Вчені вперше виявили в арктичних водах риб, що використовують біофлюоресценцію. Раніше така здатність була відома переважно серед тропічних риб.

Результати дослідження опубліковані в журналі American Museum Novitates. Американські біологи зацікавилися: чи можуть мешканці арктичних вод проявляти біофлюоресценцію? Сумніви викликав той факт, що полярна ніч тут триває кілька місяців, і холодні арктичні води надовго занурюються в темряву. В таких умовах біофлюоресценція неможлива.

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Експедиція в прибережні води Східної Гренландії у 2019 році дозволила встановити, що як мінімум один мешканець Арктики здатний світитися. Йдеться про морського слимака (Liparis gibbus): невелику істоту, що живе на глибині 100-200 метрів. Лабораторні дослідження показали, що молоді особини поглинають синє світло і випускають зелене і червоне. До речі, світіння відразу двома кольорами – велика рідкість у тваринному світі.

Ще один представник роду Liparis tunicatus, також виявився здатним до біофлюоресценції. Особини, виловлені в Беринговій протоці, світилися червоним.

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