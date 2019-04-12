Здивований кіт розвеселив мережу: відео

Коти часто стають зірками мемів та роликів, адже можуть викликати усмішку на обличчі за лічені секунди. А це спантеличений рудий пухнастик і не підозрював, як може покращити настрій іншим. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Styrling-elf поділився кумедним відео з котом, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 7 годин допис побачили більш як 46 тисяч осіб, а ще понад 200 залишили коментарі. А все тому, що на записі рудий домашній улюбленець стежить за мильною бульбашкою і навіть намагається притримати її лапкою. Однак вона лопається, а вираз мордочки улюбленця демонструє непідробне здивування. Здається, такого повороту від забавки він зовсім не очікував!

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