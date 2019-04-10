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Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри

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Вуличні фото США і Китаю, які варто побачити - фото 1
Вуличні фото США і Китаю, які варто побачити / instagram.com/jeff.d_

Талановитий фотограф-самоучка показує найефектніші міські пейзажі США та Китаю, які надихають пакувати валізи і вирушати у подорож. Це варто побачити!

Знайомтесь, Джефф Денг (Jeff Deng) – фотограф, який зараз мешкає та працює у Нью-Йорку. Хлопець фокусується на різноманітній зйомці, але саме міська архітектура та вулична фотографія є ключовими у його роботах.

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Тому не дивно, що Джефф співпрацює з Getty Images. Він також знає три мови, тому старається мандрувати Китаєм та США у пошуках найкрасивіших та найзахопливіших місць. Поки що за його профілем в соцмережі Instagram стежать всього 10 тисяч осіб, але кожен кадр на сторінці вартий уваги.

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320097

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320098

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320099

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320100

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320101

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320102

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320103

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320104

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320105

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320106

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320107

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320108

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320109

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320110

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320111

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320112

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320113

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320114

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320115

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320116

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320117

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320118

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320119

Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри - фото 320120

Джерело всіх фото: instagram.com/jeff.d_

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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