Вуличні фото китайця змушують затримати погляд: яскраві кадри

Талановитий фотограф-самоучка показує найефектніші міські пейзажі США та Китаю, які надихають пакувати валізи і вирушати у подорож. Це варто побачити!

Знайомтесь, Джефф Денг (Jeff Deng) – фотограф, який зараз мешкає та працює у Нью-Йорку. Хлопець фокусується на різноманітній зйомці, але саме міська архітектура та вулична фотографія є ключовими у його роботах.

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Тому не дивно, що Джефф співпрацює з Getty Images. Він також знає три мови, тому старається мандрувати Китаєм та США у пошуках найкрасивіших та найзахопливіших місць. Поки що за його профілем в соцмережі Instagram стежать всього 10 тисяч осіб, але кожен кадр на сторінці вартий уваги.

Джерело всіх фото: instagram.com/jeff.d_

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