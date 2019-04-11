На велосипеді з кішкою: як шотландець подорожує по світу

У вересні 2018 мешканець Шотландії Дін Ніколсон, втомившись від монотонної роботи зварника, вирішив поїхати в одиночну навколосвітню подорож на велосипеді. Чоловік відправився в шлях зі свого рідного містечка Данбар (50 кілометрів від Единбурга) і проїхав вісім країн, описуючи їх у своєму Instagram.

Наближаючись до кордону Чорногорії з боку Боснії і Герцеговини, Дін почув жалібне нявчання.

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Ми були за 12 кілометрів від найближчого поселення, так що стало очевидно, що кошеня хтось викинув, – згадував Дін Ніколсон.

Мандрівник відразу відвіз кішку до ветеринара, який встановив, що кошеня – самка, їй менш ніж два місяці, і вона виснажена. Шотландець вирішив назвати нову подругу Налой – на честь персонажа свого улюбленого мультфільму "Король Лев" – і так прив'язався до ласкавої тварини, що не зміг не взяти з собою в подальший шлях.

Кішка Налой виявилася природженою мандрівницею: вона не тільки не боїться їхати на велосипеді разом з господарем, але навіть нерідко вилазить з кошика і забирається на плече своєму попутнику.

Ніколи в житті не подумав би, що подорожі з кішкою можуть бути такими простими! Вона з такою легкістю переносить всі роз'їзди і кожен день дарує мені посмішку, бо у неї такий чудовий характер! Сьогодні вона вирішила заснути прямо на кермі велосипеда, не впевнений, через спеку чи це або через мій спів, – розповів Дін.

Куди б не приїжджав Ніколсон, завдяки кішці він завжди виявляється в центрі уваги. Чоловік зазначає, що іноді йому навіть безкоштовно наливають пиво в барі або чимось пригощають – так всім подобається його кішка-мандрівниця. Шотландець розповів, що багато хто просить сфотографуватися з твариною.

Одного разу Дін Ніколсон не хотів переривати подорож через погоду, і йому з кішкою довелося їхати під холодним дощем – у результаті Налой застудилася. Саме тоді шотландець зрозумів, як сильно прив'язався до своєї маленької подруги, тому вирішив кілька тижнів пожити в хостелі, щоб тварина встигла повністю видужати.

Після цього випадку велосипедист вирішив оновити будиночок Налой, щоб вона більше не хворіла, і придбав для неї більш надійний водонепроникний тент. Завдяки кішці мандрівник переглянув свої погляди на цю поїздку: тепер йому важливіше здоров'я і зростання Налой, ніж пройдені кілометри.

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