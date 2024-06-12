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Мадонна підтримала українських дітей, які постраждали від війни: зворушливе відео

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Мадонна закликає захистити дітей - фото 1
Мадонна закликає захистити дітей / фото з інстаграму Мадонни

Американська співачка Мадонна висловила свою підтримку українським дітям, котрі страждають від війни.Вона нагадала про Глобальний саміт миру, який відбудеться 15 червня у Швейцарії.

Зірка у своєму інстаграмі закликала світових лідерів звернути увагу на долі дітей, які стали жертвами конфліктів. Допис Мадонна також супроводила текстом, в якому згадується, зокрема, Україна.

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Мадонна закликала захищати дітей

Де є конфлікт, страждають діти… Україна, Палестина, Ізраїль, Ємен, Сирія, Нігерія, Конго, Малаві… Цей список збільшується. Ми можемо багато в чому не погоджуватися, але я молюся, щоб ми всі погодилися з тим, що наших дітей потрібно захищати!
– написала Мадонна.

Мадонна присвятила пост війні в Україні: дивіться відео

Співачка показала відео з українськими дітьми, які ховаються в укриттях під час обстрілів, та автобус із символікою так званої "ДНР", який вивозить дітей на окуповані території. Мадонна наголосила, що 15 червня на Глобальному саміті миру у Швейцарії лідери обговорюватимуть припинення війни в Україні та повернення понад 19 тисяч українських дітей, депортованих до Росії.

Вона закликала приєднатися до неї у підтримці дітей у всьому світі, додавши емодзі в кольорах українського прапора.

Як Мадонна підтримувала Україну з 2022 року

Мадонна стала однією з перших світових знаменитостей, які одразу висловили підтримку Україні після початку повномасштабної війни. Вона виклала змонтований кліп, де назвала Путіна брехуном, порівняла його з Гітлером та підтримала українців.

Вона також ділилася відео зруйнованих будинків в Україні через російські обстріли.

Путін продовжує безглузді та жахливі напади на Україну!! Щодня гинуть поранені невинні люди! Невинні люди борються за свої життя. І вчаться стріляти, щоб захистити себе. Біженці переповнюють кордони, і їм не дають втекти. Стільки сміливців залишаються воювати...
– написала Мадонна.

Мадонна від початку підтримує Україну: дивіться відео

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Ми вдячні Мадонні за допомогу та підтримку. Зараз надзвичайно важливо, щоб про Україну продовжували говорити. І її допис – приклад, який мають наслідувати інші зірки.

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