Здійснив мрію усього життя: 96-річний італієць закінчив університет

Італієць Джузеппе Патерно на 97-му році життя закінчив Університеті Палермо і став, таким чином, найстаршим випускником країни. Зауважимо, що на цьому чоловік вирішив не зупиняться. Тепер він хоче отримати диплом магістра.

У самому університеті захоплені стараннями та пристрасті Джузеппе Патерно.

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Ми з самого початку стежили за його блискучою університетською кар'єрою. Патерно демонструє нам, як завдяки пристрасті і силі волі можна досягти чого завгодно. Я дякую йому за видатний приклад життя, культури і рішучості, який він подає всім нам, – заявив ректор університету.

У бесіді з The Guardian Патерно розповів, що мріяв отримати університетську освіту ще з дитинства. Коли він був хлопцем, його велика родина не могла собі дозволити оплатити навчання, а потім почалася Друга світова війна.

Congratulazioni da tutta la Comunità accademica a Giuseppe Paternò, neolaureato in "Studi Filosofici e Storici".



Giuseppe, classe 1923, è stato proclamato dottore a quasi 97 anni dal Rettore di #UniPa, prof. Fabrizio Micari



https://t.co/dcioDP7Wbl pic.twitter.com/3jF4oMfHMx — UniPa (@unipa_it) July 29, 2020

Італієць почав працювати ще дитиною: спочатку допомагав батькові в пивоварні в Палермо, а у 1943 році він став телеграфістом в італійській армії. Після війни Патерно перейшов працювати на залізниці.

"Я не був у захваті від своєї роботи, але знав, що повинен робити це, тому що я був одружений і мав сім'ю, яку потрібно було утримувати. Водночас у мене було непереборне бажання зануритися у книги і читати, вчитися", – згадує італієць.

Коли йому виповнився 31 рік він ще на крок наблизився до мрії, закінчивши середню школу за фахом "геодезист". Вчитися там йому вдавалося у перервах між роботою. І ось, нарешті, у 2017 році Патерно вступив на факультет філософії Університету Палермо.

Домашні завдання італієць виконував на старій друкарській машинці, а займався – з ранку і до півночі.

"Мої сусіди питали, навіщо мені всі ці труднощі в такому віці. Але вони просто не могли зрозуміти, як важливо здійснити мрію, незалежно від віку", – ділиться Патерно.

Коли почалася пандемія коронавірусу, син запропонував Патерно почекати з навчанням і повернутися на заняття восени, однак той відмовився з побоювань, що може не дожити і до літа.

Мрія італійця втілилася у минулу п'ятницю, коли він отримав диплом з відзнакою. "Це один із найщасливіших днів у моєму житті. Я тільки хотів би, щоб моя дружина була тут, щоб побачити мене. Вона померла 14 років тому", – розповів він.

Але мріяти Патерно на цьому не перестає і тепер роздумує про вступ до магістратури. "Моя мати дожила до 100 років. Якщо цифри і генетика на моєму боці, то у мене ще чотири роки", – говорить найстарший випускник Італії.

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