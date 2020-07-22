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Вчиться все своє життя: індонезієць отримав 32 дипломи за 20 років
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У 39-річного індонезійця Веліна Кусум дуже незвичайне хобі, якому він вірний вже понад 20 років. Він дуже любить вчитися і постійно отримує дипломи. Його історію розповів телеканал CNBC Indonesia.
У 1999 році, коли йому було 18 років, Кусум отримав ступінь з промислового проєктування в Університеті Сурабайі. І відтоді він не зупиняється в навчанні.
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"Університет для мене – хобі, мені дійсно подобається вчитися. Я впевнений, що, вступивши до університету, я отримаю знання, які мені знадобляться в практичному сенсі", – розповів Кусум.
Серед його досягнень: ступені бакалавра з 11 предметів, три магістерські ступені і 18 професійних сертифікатів.
Кусум зазначив, що любив вчитися ще зі школи і відвідував різні курси, які не були доступні в загальноосвітній програмі: він вивчав комп'ютери, бухгалтерський облік та англійську мову.
"Вічний студент" навіть побив рекорд країни за кількістю навчальних годин за один семестр.
Зараз Кусум продовжує вчитися: він вивчає математику й каже, що ця професія йому особливо підходить, адже він працює фінансовим аналітиком.
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