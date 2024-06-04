TVORCHI випустили пісню "Shine", що стала першим треком з майбутнього альбому

Український гурт Tvorchi презентував нову пісню "Shine" та однойменний кліп. Композиція стала першим треком з майбутнього альбому Planet X, вихід якого заплановано на 13 вересня.

У футуристичному кліпі на пісню "Shine", український гурт TVORCHI (Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні), досліджують походження любові. Дивіться атмосферний ролик на YouTube.

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Головні герої ролика – соліст гурту Джеффрі та містична сфера. Інтерес між ними швидко переріс у щось більше, але вони занадто різні, щоб об’єднатися. Коли пристрасть доходить до свого піку, трапляється вибух, що народжує щось абсолютно нове.

Пісня "Shine" – це перший епізод з нашої Planet X, яким ми ділимося зі слухачами. Вона, як сонячне затемнення, що викликає мурашки по тілу, з неї все починається. Кожна з пісень нашого нового альбому відтворює певні почуття, з тих, які ми пережили за останні три роки. Shine – про сяйво всередині нас, яке показує дорогу, коли навколо темно, – діляться Tvorchi.

Трек "Shine" відкриває нову космічну історію артистів, а відео – розповідає історію закоханості двох енергій з різних світів. Ідея для нього була натхненна теорією Великого вибуху. Режисером кліпу став Руслан Махов.



До слова, разом із виходом треку Tvorchi відкрили трекліст майбутнього альбому. До нього увійде 14 пісень, три з яких – фіти з українськими артистами: The Hardkiss, Klavdia Petrivna і The Maneken.

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