"Про тебе мені": YAKTAK та Golubenko презентували спільну композицію

Молодий хітмейкер Golubenko і попвиконавець YAKTAK об’єднались і презентували нову колаборацію під назвою "Про тебе мені". Це вже четверта спільна робота музикантів.

Трек "Про тебе мені" вже доступний до прослуховування на всіх музичних платформах.

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"Про тебе мені" – це трек, який розповідає про складнощі та радощі людських стосунків. Ліричний герой ділиться своїми переживаннями про те, як іноді люди забувають один одного, проте деякі знаходять щастя в самотності та тиші.

Попри життєві випробування, серце пам’ятає все і здатне розповісти про найцінніші моменти. Пісня також нагадує, що навіть у найтяжчі миті, коли душа болить і все здається втраченим, не можна впадати у відчай, бо все, що з нами відбувається, робить нас сильнішими.

"Про тебе мені" – наша нова спільна пісня. Вона пронизана спектром емоцій, але несе в собі важливий сенс: що б не трапилося в нашому житті – воно трапляється, не варто опускати руки через різні дрібниці. Люди покидають людей, хтось когось забуває, але це завжди робить нас сильнішими, – коментують виконавці

Ця композиція – це прониклива історія про любов, пам’ять та незламну віру в краще майбутнє, навіть коли життя кидає виклики.

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