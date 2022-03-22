Здичавілі: на Київщині російські окупанти крадуть килими у людей – відео

Російські загарбники продовжують займатися мародерством у нашій країні. Так, на Київщині окупанти крадуть навіть килими.

Біля Гостомельського аеропорту на Київщині російські окупанти крадуть килими. Відео опублікував військовий Ігор Луценко у Facebook.

Це важливо: Український фермер продає військові трофеї як NFT-токени

Луценко також виклав відео аеророзвідки, на якому видно, три ворожі броньовані машини, біля яких ходять окупанти. На двох БМП лежать викрадені килими.

Нагадаємо, СБУ неодноразово публікувала перехоплені розмови російських військових зі своїми рідними, де загарбники дивувалися, що українці добре живуть і хвалилися, що вкрали телевізор, "блендер на 500 ватів", парфуми, гроші тощо.

І ще: "Це честь і щастя": Гордон відреагував на порушену проти нього кримінальну справу у РФ