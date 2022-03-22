Український фермер продає військові трофеї як NFT-токени

За час війни на українських землях уже не раз траплялися випадки, коли селяни забирали техніку рашистів собі у господарство. І полювання на такі трофеї не припиняється, адже їх можна використати для фінансової підтримки села.

Так, фермер з ніком A_Tammepuu вирішив монетизувати техніку, яку вдалося відібрати в окупантів. Він створив невеличку колекцію NFT-артів на платформі OpenSea.

І ще: Черговий ЗРК "Тор-М1" армії Росії підірвався на українській міні: фотофакт

До неї увійшли три бойові машини: T-80U, T-72A, T-64BV вартістю від 150 до 250 ETH. А це коливається у межах 448 791 – 747 985 доларів в еквіваленті. Автор пропонує всім охочим побувати власник військової техніки, а заразом підтримати українське сільське господарство.

Кожен танк отриманий з дотриманням етичних норм, а це означає, що їх покинули, і при цьому жоден екіпаж не постраждав. Нутрощі чисті, більша частина, якщо не все, обладнання залишилося всередині, і в них немає привидів, – йдеться в описі.

І кожен токен має примітку, де вказано, за яких умов він був отриманий. Автор запевняє, всі одиниці техніки надійно заховані, прикриті гілками та листям, тому їх буде нелегко виявити. Але новий власник токена обов'язково отримає координати місце розташування техніки.

Читайте також: Дивіться, як ЗСУ полюють із засідки на російських окупантів: ефектне відео