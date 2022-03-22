"Це честь і щастя": Гордон відреагував на порушену проти нього кримінальну справу у РФ

Український журналіст Дмитро Гордон стверджує, що в Російській Федерації проти нього відкрили кримінальну справу після особистої команди президента РФ Володимира Путіна.

У Росії в діях Гордона угледіли "публічні заклики до розв'язання агресивної війни; дії, спрямовані на збудження ненависті або ворожнечі за ознаками національності; публічне поширення під виглядом правдивих повідомлень свідомо неправдивої інформації про дії російської армії". Про це йдеться на сайті Слідчого комітету.

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"Для мене велика честь і щастя отримати зараз від Російської Федерації цю кримінальну справу. Це говорить про те, що я виконую свій громадянський та людський обов'язок чесно…", – заявив Гордон.

"…Я знаю, що команду порушити проти мене кримінальну справу дав особисто Володимир Путін. І я хочу звернутися до цього військового злочинця та нациста. Володимир Путін, вам не залякати ні Україну, ні мене…", – додав журналіст.

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