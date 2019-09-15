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Серіал Кріпосна Міс Україна

Здається, ми знаємо, хто це зробив: у Британії з палацу вкрали золотий унітаз

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Британський золотий унітаз - фото 1
Британський золотий унітаз / chochilino

Унітаз, повністю виконаний із золота, був украдений із Бленгеймського палацу, в якому народився британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль.

Відзначається, що йдеться не про пересічний предмет сантехніки, а про предмет мистецтва під назвою "Америка" роботи італійського художника-концептуаліста Мауріціо Каттелана.

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За підозрою у причетності до крадіжки був заарештований 66-річний чоловік. Виконаний із 18-каратного золота унітаз був підключений до системи каналізації, тому Бленгеймський палац – родовий маєток герцогів Мальборо, з яких походить Черчилль, – було затоплено. Зараз нащадки прем'єра займають лише одне крило, інша частина палацу віддана під виставки і доступна для відвідувачів.

Золотий унітаз був встановлений у замку в рамках першої за 20 років персональної виставки Каттелана. Предмет мистецтва виконує свою функцію, і відвідувачі можуть використовувати його за прямим призначенням. Кожному відводиться рівно три хвилини. До речі, вартість унітазу оцінюється в 1 млн фунтів.

Здається, ми знаємо, хто це зробив: у Британії з палацу вкрали золотий унітаз - фото 355090

Здається, ми знаємо, хто це зробив: у Британії з палацу вкрали золотий унітаз - фото 355091

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Джерело: news.sky.com
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