Білл Гейтс показав унітаз майбутнього

Білл Гейтс представив проект унітазу, для роботи якого не потрібна вода і підключення до каналізації. Пристрій використовує хімікати, які перетворюють людські відходи у добрива.

Для демонстрації пристрою Гейтс вийшов на сцену зі скляною банкою з фекаліями. Він зазначив, що в екскрементах часто містяться шкідливі бактерії і яйця паразитів, які пізніше можуть потрапити в питну воду. За його словами, через них щороку помирають приблизно 500 тисяч дітей у віці до п'яти років.

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Завдяки унітазам нового типу відходи просто не будуть потрапляти у каналізацію. Це, за прогнозом Гейтса, не тільки зменшить кількість дитячих смертей, але і заощадить людству понад 233 мільярда доларів на охорону здоров'я (приблизно стільки щороку витрачають на лікування діареї, холери та інших подібних розладів або інфекцій).

Унітаз майбутнього

Білл Гейтс вважає, що новинка стала головним досягненням в області санітарії за останні 200 років. "10 років тому я й уявити не міг, що буду стільки знати про какашки. І я вже точно ніяк не міг подумати, що Мелінді доведеться просити мене утриматися від розмов про туалети і фекалії за обіднім столом", – заявив Гейтс.

Він пообіцяв, що поліпшені унітази будуть коштувати близько 500 доларів і можуть стати новим загальносвітовим стандартом. В першу чергу вони призначені для житлових будинків і шкіл.

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