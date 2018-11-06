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Білл Гейтс показав унітаз майбутнього

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Білл Гейтс / irishtimes

Білл Гейтс представив проект унітазу, для роботи якого не потрібна вода і підключення до каналізації. Пристрій використовує хімікати, які перетворюють людські відходи у добрива.

Для демонстрації пристрою Гейтс вийшов на сцену зі скляною банкою з фекаліями. Він зазначив, що в екскрементах часто містяться шкідливі бактерії і яйця паразитів, які пізніше можуть потрапити в питну воду. За його словами, через них щороку помирають приблизно 500 тисяч дітей у віці до п'яти років.

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Завдяки унітазам нового типу відходи просто не будуть потрапляти у каналізацію. Це, за прогнозом Гейтса, не тільки зменшить кількість дитячих смертей, але і заощадить людству понад 233 мільярда доларів на охорону здоров'я (приблизно стільки щороку витрачають на лікування діареї, холери та інших подібних розладів або інфекцій).

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Унітаз майбутнього

Білл Гейтс вважає, що новинка стала головним досягненням в області санітарії за останні 200 років. "10 років тому я й уявити не міг, що буду стільки знати про какашки. І я вже точно ніяк не міг подумати, що Мелінді доведеться просити мене утриматися від розмов про туалети і фекалії за обіднім столом", – заявив Гейтс.

Він пообіцяв, що поліпшені унітази будуть коштувати близько 500 доларів і можуть стати новим загальносвітовим стандартом. В першу чергу вони призначені для житлових будинків і шкіл.

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Джерело: reuters
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