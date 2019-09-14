У Maps me з'явився маршрут для фанатів Агати Крісті

До дня народження Агати Крісті – 15 вересня – сервіс офлайн-карт Maps.me випустив маршрут по Лондону, пов'язаний з життям і творчістю королеви детективів. Якщо вас занесе до столиці Британії – не полінуйтесь завантажити собі цей маршрут.

У маршрут включені будинок, де жила Агата Крісті, місця, де відбувалися дії її романів, а також театри, який ставлять вистави за її п'єсами.

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Стартова точка променаду – будинок, в якому письменниця жила з першим чоловіком Арчібальдом Крісті і написала збірку оповідань "Вбивство в прохідному дворі".

Шанувальникам письменниці пропонують також поглянути на "щасливий дім", де вона створила бестселери "Смерть на Нілі", "Вбивства за алфавітом", "Вбивство у "Східному експресі"; вшанувати увагою лікарню Університетського коледжу, де під час Другої світової війни Крісті працювала помічником фармацевта; спробувати ель в The Cross Keys, куди ходила письменниця; сфотографуватися біля присвяченого їй пам'ятника.

На карті відзначений будинок, де жив Еркюль Пуаро з серіалу 1989 року; будівля, де Джейн Марпл вела розслідування в кіно BBC "Міс Марпл: Готель "Бертрам"; перехрестя семи доріг, яке фігурувало в "Таємниці семи циферблатів".

За культурною програмою автори маршруту рекомендують відправитися в театр святого Мартіна, де ставлять "Мишоловку", або в Каунті-хол, у репертуарі якого фігурує "Свідок звинувачення".

Маршрут можна скачати в додатку Maps.me в категорії "Події" в каталозі путівників.

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