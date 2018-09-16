Здається, цей собака усвідомив сенс життя

Вже 17 тисяч людей спостерігають за тим, як цей пес не приховує своїх емоцій.

Пес на прізвисько Бекон з Флориди (США) став зіркою мережі. Бекон – суміш пекінеса, такси та чихуахуа. Але це тільки одна з особливостей домашнього вихованця.

І ще: Незабутній погляд: ведмідь на весільних фото став хітом мережі

Цей милий пухнастик може вас ще дечим здивувати. Своєю "людської" мордочкою ... і кількістю емоцій, які ця то хитра, то сумна, то пустотлива мордочка може зображати. Бекон не боїться демонструвати свої почуття: їх завжди можна прочитати у нього на "обличчі". Здається, з фото Бекона вийшов би чудовий набір емодзі. Господарі навіть завели для цього унікум Інстаграм, де вже 17 тисяч людей спостерігає за тим, як пес сумує, дивується і багато чого ще.

Читайте також: Життєве відео з хаскі розвеселило мережу