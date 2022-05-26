Зброя вже в дорозі: посол України порівняв допомогу Німеччини з равликом

Посол України в Німеччині Андрій Мельник продовжує висловлювати обурення щодо того, як Німеччина допомагає українським військовим у війні проти окупантів. Дипломат не втримався від мемів з равликом.

Український посол у Німеччині Андрій Мельник активно висвітлює ситуацію в країні та намагається усіляко звернути увагу німців на те, який жах переживає Україна. Але поки Бундестаг дуже повільно приймає рішення щодо надання військової допомоги. Тож Мельник порівняв Німеччину з равликом на своєму профілі у Twitter.

І ще: Скільки українців виїхали за кордон з початку війни: відповідь МВС

"Німецька зброя для України вже в дорозі", – зауважив він під мемом з равликом, до якого приклеєна куля. Посол також додав, що отримав зображення від одного з членів київського уряду, та наголосив, що Росія не повинна виграти війну.

“Deutsche Waffen für die Ukraine bereits unterwegs” ‍♂️

Gerade von einem Regierungsmitglied aus Kyjiw per whatsapp zugeschickt bekommen. Tja. Russland darf den Krieg nicht gewinnen pic.twitter.com/giDldA20tv — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 25, 2022

Читайте також: "Залишилося кілька годин": німецький міністр шокував реакцією на напад Росії на Україну