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війна Kalush

Скільки українців виїхали за кордон з початку війни: відповідь МВС

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Скільки українців виїхали з країни за час війни - фото 1
Скільки українців виїхали з країни за час війни / Erol Ahmed on Unsplash

Вторгнення російських окупантів змусило багатьох людей не просто покинути рідні домівки, а й рідну країну. У МВС розповіли, скільки українців перетнули кордон за ці місяці.

З 24 лютого чималій кількості українців довелось тікати від загарбників не лише у більш безпечні області, а й за кордон. Хоч з кожним днем в Україну і повертається все більше громадян, однак за ці місяці значна кількість вирішила залишитись в інших країнах. Про це розповіла заступниця глави МВС Мері Акопян під час міжнародної конференції "Солідарність ЄС з Україною: захист людей, які тікають від війни".

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За останніми даними, понад 6 млн 200 тисяч (6 223 821) українців тікали від війни, а понад 5 мільйонів (5 358 079) переїхали до країн ЄС. Найбільша кількість людей (3 357 984) переїхала до Польщі, і щонайменше половина з них там і залишається. Понад 1,2 мільйона громадян України вже зареєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС, – розповіла вона.

І така кількість українців стала серйозним навантаженням для європейських держав. Приміром, лише у Чехії близько 344 000 українців отримали візи для тимчасового проживання. Варто зауважити, що це можна порівняти з 3% загальної кількості чехів. Тому в багатьох країнах розширюють програми для переселенців, збільшуючи кількість вакансій та житла.

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