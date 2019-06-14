Збірна України злетіла в рейтингу ФІФА: рекордний прорив

Наша збірна з футболу піднялася в оновленому рейтингу національних збірних, який оприлюднила ФІФА. На якому зараз місці Україна, читайте нижче.

В рейтингу українська команда піднялася на три рядки і посідає 24-е місце, маючи в активі 1513 очок.

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Нагадаємо, в червні збірна України провела два чудових матчі відбору на Євро 2020, обігравши Сербію (5:0) і Люксембург (1:0). Лідирує в рейтингу, як і раніше, збірна Бельгії (1746 очок), на другому місці команда Франції (1718 очок), і замикає трійку лідерів збірна Бразилії (1681 очко).

Оновлений рейтинг ФІФА:

Як повідомлялося раніше, УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти збірної України після матчу кваліфікації Євро 2020 проти збірної Сербії, який пройшов 7 червня на "Арені Львів". Як повідомляє прес-служба організації 18 липня дисциплінарний комітет розгляне поведінку вболівальників на цьому матчі.

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