Україна сенсаційно вийшла у фінал ЧС з футболу U-20: відео переможного голу

Збірна України U-20 зіграла з Італією у півфіналі Чемпіонату Світу 2019. Дивіться відео голів та огляд матчу Україна U-20 – Італія U-20!

Молодіжна збірна України з футболу вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату світу серед 20-річних. Поєдинок проти Італії на міському стадіоні в Гдині (Польща) завершився з рахунком 1:0. Дивіться, як це було!

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За перші 15 хвилин глядачі не побачили жодного удару в площину воріт. Захисники як однієї, так і іншої команди, неспішно перепасовувалися на своїй половині поля.

Початок другої частини зустрічі був за італійцями, біля воріт Андрія Луніна кілька разів виникали вкрай небезпечні ситуації. І лише на 65-й хвилині рахунок відкрив наш Сергій Булеца. Атакуючий хавбек ударом в дотик замкнув простріл Юхима Коноплі. 1:0!

Відео гола Сергія Булеци (Україна):

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Однак, у доданий арбітром час Скамакка (Італія) забив гол. Спочатку його зарахували, але рефері переглянув VAR і не зарахував взяття. Форвард італійців порушив правила у цьому епізоді. Гра завершилася з мінімальним рахунком на користь збірної України!

Суперник нашої збірної у фіналі визначиться в матчі Еквадор – Південна Корея. Фінал відбудеться вже у суботу, 15 червня.

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