Луїс Каштру – новий тренер Шахтаря: що треба знати про португальця

Днями Шахтар попрощався із португальським тренером Паулу Фонсекою, а 12 червня "гірники" вже уклали контракт з його наступником та водночас співвітчизником Луїсом Каштру.

12 червня Шахтар підписав угоду із 57-річним фахівцем Луїсом Каштру на два роки.

Це цікаво: Україна сенсаційно вийшла у фінал ЧС з футболу U-20

У молодості Каштру виступав за клуби-середняки португальського чемпіонату. Свою тренерську кар'єру він розпочав у 1998-му. Луїс Каштру отримав запрошення в академію "Порту", а з березня по червень 2014-го очолював головну команду Драконів після звільнення Паулу Фонсеки. Однак влітку того ж року Каштру повернувся до роботи з дублем.

Останнім місцем роботи Каштру стала "Віторія Гімарайнш". Під його керівництвом команда фінішувала на п'ятому місці в чемпіонаті Португалії. Прикметно, що фахівець мав ще один рік контракту з клубом, за дострокове розірвання якого Шахтар виплатить 1 млн євро компенсації.

Луїш Каштру стане 33-м тренером в історії "гірників".

Луїс Каштру і президент Шахтаря Сергій Палкін

Нагадаємо, попередній тренер Шахтаря Паулу Фонсека, під керівництвом якого гірники три сезони поспіль вигравали чемпіонат і Кубок, перейшов в новий клуб.

Читайте також: Паулу Фонсека покинув Шахтар та очолив новий клуб: деталі