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Збірна України встановила свій рекорд на Літній Дефлімпіаді: понад 100 медалей

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Збірна України встановила свій рекорд на Літній Дефлімпіаді: понад 100 медалей - фото 1

Українська збірна на Дефлімпіаді вперше здобула понад 100 медалей. Це результат після дев'яти змагальних днів і абсолютний рекорд за кількістю медалей для України.

У Літній Дефлімпіаді Україна зараз перебуває на позиції абсолютного лідера – медальний залік збірної становить 103 медалі, з яких 47 – золото, 29 – срібло, 27 – бронза.

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Дефлімпійські ігри – це спортивні змагання найвищого рівня для людей, які не чують. Вони санкціоновані Міжнародним олімпійським комітетом.

Збірна України встановила свій рекорд на Літній Дефлімпіаді: понад 100 медалей - фото 505053

ТОП 5 медального заліку Дефлімпіади-2021 після 9 дня змагань:

  1. Україна: 47 (золото) + 29 (срібло) + 27 (бронза) = разом 103
  2. США: 18 (золото) + 5 (срібло) + 18 (бронза) = разом 41
  3. Японія: 12 (золото) + 8 (срібло) + 10 (бронза) = разом 30
  4. Республіка Корея: 8 (золото) + 13 (срібло) + 12 (бронза) = разом 33
  5. Іран: 8 (золото) + 7 (срібло) + 10 (бронза) = разом 25

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