Збірна України програла Нідерландам у запеклому поєдинку Євро-2020

13 червня в Амстердамі відбувся матч збірних Нідерландів й України у рамках першого кваліфікаційного раунду Євро-2020. Поєдинок закінчився перемогою збірної Нідерландів з рахунком 3: 2. Більше читайте на Радіо MAXIMUM!

Збірні Нідерландів та України показали, яким має бути справжній футбол. Протягом усіх 90 з лишком хвилин футболісти тримали у напрузі своїх фанатів. Нашим хлопцям не вдалося втримати нічию, програвши з рахунком 3: 2. Дізнайтеся, хто забив голи у ворота збірної України у матчі Євро-2020 на Радіо МАКСИМУМ!

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Перший тайм дав надію на те, що збірна України може перемогти Нідерланди. Про це свідчив рахунок 0: 0. І це при тому, що Бущан витягнув кілька ударів, які, здавалося б, мали б бути успішними для нідерландців.

На жаль, другий тайм почався не надто добре для нашої збірної. Уже на 52-ій хвилині гол за Нідерланди забив Джорджіньо Вейналдум. Це трохи похитнуло впевненість наших хлопців, що дозволило забити ще один гол – на 59-ій хвилині м'яч у наші ворота загнав Ваут Веггорст.

Здавалося б, наші хлопці після цього мали б повністю розклеїтися, але не так сталося, як гадалося. Уже на 75-ій хвилині гол забив Андрій Ярмоленко.

Мусимо визнати, що такого суперники не очікували. І уже за лічені хвилини ще один крутий гол вдалося забити Романові Яремчуку на 79-ій хвилині.

На жаль, на 85-ій хвилині третій гол у ворота збірної України забиває Дензел Дюмфріс. Бущан намагався врятувати ворота, але не зміг дотягнутися до м'яча. Матч закінчився з рахунком 3: 2 на користь збірної Нідерландів.

Наші хлопці справжні молодці! Слава Україні!

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