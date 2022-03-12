Збірна України оновила свій рекорд за кількістю медалей на Паралімпіаді

Українські паралімпійці у Пекіні оновили найкращий результат за загальною кількістю медалей на Паралімпіаді, здобувши 28 нагород. А попереду ще один день змагань!

Про це пише Суспільне.

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Україна перед заключними двома днями Паралімпіади-2022 мала в доробку 25 медалей. Цей показник був повторенням рекорду: у 2006 та 2014 роках українські паралімпійці здобули таку ж кількість нагород. При цьому у Пекіні Україні вдалося побити рекорд за кількістю золотих нагород. І ось тепер українські паралімпійці ще й оновили найкращий результат за загальною кількістю медалей.

Встановити новий рекорд Україні вдалося завдяки трьом медалям, здобутим у лижних перегонах. Одна з них виявилася золотою: Олександра Кононова виграла гонку на середню дистанцію, вдруге оновивши рекорд за кількістю "золота".

Паралімпіада-2022 почалась у Пекіні (Китай) 4 березня і завершиться 13 березня. У складі збірної України – 29 спортсменів. Російських та білоруських спортсменів від участі у зимових Паралімпійських іграх усунули через агресію цих країн проти України.

Збірна України оновила свій рекорд за кількістю медалей на Паралімпіаді

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