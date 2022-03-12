Україна назавжди: шотландці зареєстрували новий тартан у кольорах нашого прапора

Весь світ підтримує українців у боротьбі з окупантом. Так, у Шотландії зареєстрували новий тартан під назвою "Ukraine forever".

Про це повідомляє Телеграм-канал kyivvillage.

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На знак солідарності до України шотландці зареєстрували новий тартан.

Тартан – традиційний шотландський орнамент. Існує багато варіацій цієї тканини. Новий вид назвали "Ukraine forever" (Україна назавжди), йдеться у повідомленні. Повідомляється, що тканина вже отримала популярність серед покупців.

Тим часом столиця Естонії Таллінн підтримує Україну, вивішуючи синьо-жовті прапори на вулицях. Також у національні українські кольори підсвічують будівлі міста.

Таллінн

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