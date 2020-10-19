Збірку п'єс Шекспіра продали за рекордну суму: як вона виглядає

На аукціоні Christie's в Нью-Йорку збірник п'єс Вільяма Шекспіра з першого тиражу був проданий за рекордні 9,978 млн доларів.

За словами представників торгового дому, це світовий рекорд для друкованого літературного твору.

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Книга була виставлена ​​на торги приватним коледжем Міллс з міста Окленд (штат Каліфорнія). У власності коледжу раритет був з 1960-х років. Перша збірка п'єс Шекспіра біла видана в 1623 році, через сім років після смерті знаменитого поета і драматурга. До неї увійшло 36 п'єс, серед яких Макбет, Дванадцята ніч, Юлій Цезар і Буря.

Існує близько 235 примірників цієї книги, і лише кілька з них збереглися в повному вигляді. Минулого разу схожий лот виставляли на торги в 2001 році. Тоді збірник був проданий за 6,1 млн доларів. У приватній власності є всього п'ять чи шість екземплярів.

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