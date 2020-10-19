Справа Василя Стуса: за які висловлювання про Медведчука суд заборонив книгу Кіпіані

Дарницький районний суд заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса без дозволу Віктора Медведчука. Суд визнав, що деякі фрази в книзі порушують честь і гідність позивача. Про які саме висловлювання йде мова?

Щобільше, з Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat стягнули 860 гривень на користь Віктора Медведчука. Видавництво Vivat намір оскаржити рішення суду.

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"Цей суд – прямий і очевидний доказ того, що справа, за яку боровся Стус – не завершена. Ми були готові до такого рішення, адже було б наївно сподіватися, що в боротьбі з таким суперником, ми переможемо відразу", – заявили у видавництві.

Зокрема, суд визнав недостовірними та такими, що порушують особисті немайнові права Медведчука, кілька фраз з книги:

на сторінці 661 – "є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук"

на сторінці 664 – "Медведчук на суді визнав, що всі "злочини", нібито вчинені його підзахисним, "заслуговують на покарання"

на сторінці 664 – "він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?"

на сторінці 7 – "розпинав поета призначений державою адвокат Медведчук"

на сторінці 663 – "шістка комуністичної системи адвокат Медведчук"

на сторінці 664 – "злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще і тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи"

Суд також заборонив поширювати інформацію, яка міститься у конкретних розділах книги та дозволяє ідентифікувати Віктора Медведчука як персонажа твору, у ЗМІ, на радію, телебаченні та в інтернеті.

Минулого літа видавництво Vivat опублікувало книгу про суд над поетом-політв’язнем Василем Стусом, зроблену відомим журналістом і істориком Вахтангом Кіпіані. Вона на 90% складається з архівних документів, які стали доступні з відкриттям архівів КДБ.

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